На Харківщині вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні

Сьогодні виповнюється 80-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє ХОВА.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов долучився до церемонії вшанування пам’яті полеглих.

«Вшанували квітами пам’ять тих, хто віддав життя заради визволення України та Європи. Серед них — жителі Харківщини, які пережили окупацію, билися на фронтах і працювали. Україна була й залишається важливим співтворцем перемоги в Другій світовій війні. Зараз ми знову на передовій боротьби, тепер уже з новітнім злом — рашизмом. Наші захисники, наші громади щодня демонструють незламність у протистоянні російському агресору. Ми знаємо, що війна – це страшна трагедія, яку неможливо забути. Підтримуємо жителів Харківщини, які безпосередньо брали участь у Другій світовій війні. Пам’ятаємо, що справжня перемога — це не паради й гасла, а свобода, гідність, мир», – зазначив Олег Синєгубов.

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у рамках реалізації комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки 32 особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій у Другій світовій війні отримають з обласного бюджету одноразову матеріальну допомогу в розмірі 24 тисячі гривень.

Агентство Телевидения Новости