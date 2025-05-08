Громаді Харкова повернули ділянки вартістю 5 млн гривень біля скверу «Стрілка»

За принципової та послідовної позиції органів прокуратури Харківській міській територіальній громаді буде повернуто земельну ділянку, яка розташована у парковій зоні неподалік одного з найпопулярніших місць відпочинку харків’ян — скверу «Стрілка».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради ще у 2011 році товариству з обмеженою відповідальністю було продано земельну ділянку площею майже 0,8 га, розташовану по пров. Банному в Харкові, для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Вартість ділянки складає 5 млн гривень.

Відповідно до умов договору, ТОВ зобов’язувалось завершити будівництво до червня 2018 року.

У 2023 році Салтівською окружною прокуратурою Харкова було виявлено, що на вказаній земельній ділянці будівництво так і не було розпочато: жодні будівельні роботи не проводились, ділянка вкрита рослинністю і на ній наявні непоодинокі пішохідні доріжки.

За вказаним фактом прокуратурою до суду було направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору купівлі-продажу та зобов’язання повернути зазначену ділянку.

Рішенням Господарського суду Харківської області у серпні 2023 року позов було повністю задоволено, за результатами апеляційного та касаційного оскарження вказане рішення у травні 2024 року набрало законної сили.

Водночас з метою уникнення відповідальності та унеможливлення виконання рішення суду, під час судового розгляду справи відповідачем було укладено іпотечний договір з іншим ТОВ про передачу в іпотеку спірної земельної ділянки.

Це стало підставою для звернення прокурора до суду із новою позовною заявою — про визнання вказаного договору недійсним. Позовну заяву задоволено у повному обсязі як рішенням суду першої інстанції, так і апеляційним судом. Відповідно, маніпуляції ТОВ не вдались — земельну ділянку буде повернуто Харківській міській територіальній громаді.

Агентство Телевидения Новости