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Вихопив з рук телефон та втік: у Харкові в Новобаварському районі затримано грабіжника

Вихопив з рук телефон та втік: у Харкові в Новобаварському районі затримано грабіжника

До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про скоєння грабежу щодо 24-річного чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські встановили, що до потерпілого підійшов незнайомий чоловік та попросив закурити. Раптово зловмисник вирвав з руки потерпілого мобільний телефон та втік.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 35-річний місцевий мешканець.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та затримано в порядку статті 208 КПК України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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