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На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів у Куп’янську загиблого

На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів у Куп’янську загиблого

2 травня росіяни ударом КАБ зруйнували будівлю комунального підприємства у Куп’янську, вбивши двох працівників. Тіло одного з них опинилось глибоко під завалами будівельних конструкцій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як розповіли в ДСНС, рятувальники кілька разів розпочинали роботи з пошуку та деблокування тіла загиблого, проте через постійні повторні обстріли з усіх видів озброєння вимушені були щоразу їх припиняти.

Лише 8 травня о 13:20 надзвичайникам вдалося дістати тіло загиблого.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучались четверо рятувальників, одна одиниця техніки ДСНС, а також комунальна інженерна техніка.

Агентство Телевидения Новости

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