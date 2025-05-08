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Двом наглядачам найбільшої катівні на Харківщині оголосили заочну підозру

Двом наглядачам найбільшої катівні на Харківщині оголосили заочну підозру

Правоохоронці ідентифікували військовослужбовців незаконних збройних формувань у складі зс рф, які наглядали за незаконно утримуваними українцями та примушували до фізичних робіт на ворога на захопленому агрегатному заводі у Вовчанську.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Правоохоронці встановили, що під час захоплення Вовчанська військовослужбовці рф та учасники нзф л/днр, які діяли у їх складі, створили на території Вовчанського агрегатного заводу місце для незаконного тимчасового утримання цивільних осіб – катівню.

Туди доправлялися особи, які підтримували українську владу, для «вибивання» показів, як і належить росіянам, шляхом погроз, тортур, психологічного тиску, застосуванням сили. За кожним кроком ув’язнених слідкували наглядачі, двоє з них 1991 та 1993 років народження.

За інформацією співробітників кримінальної поліції, до обов’язків службовців входило незаконне утримування мешканців, які раніше були затримані іншими військовими країни-загарбника, примусове залучення їх до виконання робіт.

Наразі обом учасникам незаконних збройних формувань інкримінують ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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