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Харківські енергетики відновили електропостачання після обстрілу передмістя

Харківські енергетики відновили електропостачання після обстрілу передмістя

Фахівці Липецького району електричних мереж відновили електропостачання одного з сіл поблизу Харкова, частина жителів якого залишилася без світла через обстріли.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, від ворожої атаки постраждали повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 1400 домоволодінь.

«Протягом двох днів наші фахівці виконували відновлювальні роботи. У ліквідації наслідків обстрілу взяли участь десять електромонтерів та чотири одиниці техніки», – уточнили в РЕМ.

Наразі всі знеструмлені споживачі заживлені, окрім тих, чиї оселі були зруйновані або дуже сильно пошкоджені

Агентство Телевидения Новости

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