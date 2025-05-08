Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:56
Просмотров: 68

Унаслідок атаки на автівку комунальників на Харківщині постраждали двоє чоловіків: дані прокуратури

Унаслідок атаки на автівку комунальників на Харківщині постраждали двоє чоловіків: дані прокуратури

8 травня близько 11:00 у Купʼянську російські військовослужбовці поцілили FPV-дроном по службовому автомобілю одного з комунальних підприємств.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранено 49-річного чоловіка, який перебував за кермом автівки. Постраждалий – слюсар, який їхав на роботу, щоб відремонтувати пошкоджену ділянку водопровідної мережі. Наразі чоловіку надається медична допомога.

Пізніше було встановлено ще одного постраждалого внаслідок влучання ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю. Це 51-річний чоловік – також співробітник комунального підприємства, який перебував у автівці у момент удару. Постраждалий дістав акубаротравму і зазнав гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 