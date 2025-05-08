Унаслідок атаки на автівку комунальників на Харківщині постраждали двоє чоловіків: дані прокуратури

8 травня близько 11:00 у Купʼянську російські військовослужбовці поцілили FPV-дроном по службовому автомобілю одного з комунальних підприємств.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранено 49-річного чоловіка, який перебував за кермом автівки. Постраждалий – слюсар, який їхав на роботу, щоб відремонтувати пошкоджену ділянку водопровідної мережі. Наразі чоловіку надається медична допомога.

Пізніше було встановлено ще одного постраждалого внаслідок влучання ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю. Це 51-річний чоловік – також співробітник комунального підприємства, який перебував у автівці у момент удару. Постраждалий дістав акубаротравму і зазнав гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости