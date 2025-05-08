Бійці 13 бригади НГУ «Хартія» звільнили лісовий масив на північ від Липців

У взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони українські військові змогли вибити ворога з лісового масиву площею понад 200 гектарів. Бої за лісництво тривали п’ять з половиною місяців з листопада 2024 року.

Про це повідомляє DeepState.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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