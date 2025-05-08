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На Харківщині в чоловіка вкрали велосипед та 120 літрів пального: підозрюваного затримали

На Харківщині в чоловіка вкрали велосипед та 120 літрів пального: підозрюваного затримали

На початку квітня в Чугуєві з гаража місцевого жителя викрали велосипед і каністри з паливом. Поліція оперативно встановила зловмисника, йому повідомлено про підозру.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як розповіли в поліції, 47-річний чоловік помітив зникнення велосипеда та каністр з паливом і звернувся до поліції.

Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 33-річний чоловік, який проживає неподалік. Правопорушник пізно вночі пробрався до чужого гаража, звідки викрав каністри з паливом та велосипед.

Зловмисник планував продати викрадене, однак не встиг. Речові докази вилучено та повернуто власникові.

За даним фактом слідчим Чугуївського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 «крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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