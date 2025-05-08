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У Харківській області хлопчик підірвався на вибухівці: дитина в тяжкому стані

У Харківській області хлопчик підірвався на вибухівці: дитина в тяжкому стані

Сьогодні, 8 травня, на Харківщині 11-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, знайденого в покинутій будівлі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Подія сталася в селі Зарічне Чугуївського району. Попередньо встановлено, що хлопець гуляв з друзями в полі. У покинутій будівлі діти знайшли невідомий предмет, який вибухнув. 11-річну дитину у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. 

На місці події працює слідчо-оперативна група. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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