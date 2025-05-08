У Харківській області хлопчик підірвався на вибухівці: дитина в тяжкому стані
Сьогодні, 8 травня, на Харківщині 11-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, знайденого в покинутій будівлі.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Подія сталася в селі Зарічне Чугуївського району. Попередньо встановлено, що хлопець гуляв з друзями в полі. У покинутій будівлі діти знайшли невідомий предмет, який вибухнув. 11-річну дитину у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.