У Харківській області хлопчик підірвався на вибухівці: дитина в тяжкому стані

Сьогодні, 8 травня, на Харківщині 11-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, знайденого в покинутій будівлі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Подія сталася в селі Зарічне Чугуївського району. Попередньо встановлено, що хлопець гуляв з друзями в полі. У покинутій будівлі діти знайшли невідомий предмет, який вибухнув. 11-річну дитину у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости