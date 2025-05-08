Новим Папою Римським став американець Роберт Прево

Католицька Церква обрала нового Папу — ним став 69-річний Роберт Прево, який взяв ім’я Лев XIV. Це перший випадок в історії, коли понтифіком став американець.

Про це повідомляє Associated Press.

Кардинал Роберт Прево, американський місіонер, який розпочав свою кар’єру в Перу і очолював єпископську канцелярію Ватикану, був обраний першим американським папою за 2000-річну історію Католицької Церкви.

Обрати Папу вдалося на другий день таємного конклаву й після кількох невдалих спроб, під час яких над Ватиканом ішов чорний дим.

З центральної лоджії базиліки Святого Петра було оголошено очікувану формулу латинською мовою, повідомляючи Риму та всьому світу імʼя нового Наступника святого Петра:

“Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leone XIV”.

«Високопресвященного й преподобного пана, владику Роберта Френсіса, кардинала Святої Римської Церкви Прево, який узяв собі імʼя Лев XIV».

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