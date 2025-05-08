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Поліція розшукує чоловіка, який влаштував стрілянину на зупинці транспорту в Харкові
Правоохоронці встановлюють свідків стрілянини на зупинці громадського транспорту в Салтівському районі Харкова, що сталася 5 травня близько 17:30.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
За інформацією правоохоронців, на зупинці по проспекту Ювілейному, 68, біля ТЦ «Сільпо», невідомий чоловік посеред щільного натовпу здійснив два постріли у повітря з предмета, схожого на пістолет.
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.