Поліція розшукує чоловіка, який влаштував стрілянину на зупинці транспорту в Харкові

Правоохоронці встановлюють свідків стрілянини на зупинці громадського транспорту в Салтівському районі Харкова, що сталася 5 травня близько 17:30.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За інформацією правоохоронців, на зупинці по проспекту Ювілейному, 68, біля ТЦ «Сільпо», невідомий чоловік посеред щільного натовпу здійснив два постріли у повітря з предмета, схожого на пістолет.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости