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За систематичне знущання та погрози дружині харків’янину загрожує кримінальна відповідальність

За систематичне знущання та погрози дружині харків’янину загрожує кримінальна відповідальність

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження щодо 50-річного чоловіка, який систематично вчиняв насильство над дружиною. Попри численні адмінпротоколи, він продовжував ображати жінку та погрожувати їй.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 50-річного зловмисника з приводу скоєння протиправних дій щодо своєї дружини. Також з відповідними заявами до поліції неодноразово зверталася 57-річна жінка, яку він ображав. Порушник постійно вчиняв сварки та погрожував їй фізичною розправою.

Правоохоронці припиняли факти домашнього насилля та складали на чоловіка адміністративні протоколи. В судовому порядку порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, однак не припиняв протиправні дії.

Працівники сектору протидії домашньому насильству відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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