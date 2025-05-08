У Харкові стався черговий конфлікт між ТЦК та військовозобов’язаним

Сьогодні, 8 травня, у харківських Telegram-каналах було оприлюднено відео, на якому чоловіки у військовій формі по землі тягнуть до мікроавтобуса чоловіка з велосипедом. Інцидент стався на вулиці Селянській.

Ситуацію прокоментували в поліції Харківщини та в ТЦК.

За інформацією ГУНП Харківської області, під час патрулювання в Харкові 8 травня спільний наряд поліції та ТЦК зупинив чоловіка для перевірки документів.

«Останній відмовився їх надати та поводився зухвало, після чого спробував утекти під час встановлення особи. Правоохоронці діяли в межах закону – вимога пред’явити документи є правомірною. Спроба затримання була реакцією на порушення», – йдеться в повідомленні.

Подію зареєстровано в Єдиному обліку, а для об’єктивності керівництво поліції ініціювало службову перевірку.

Як повідомили в Харківському ОТЦК та СП, чоловік відмовився надати військові документи, в грубій формі відповів на вимогу та застосував перцевий балончик проти військових. Один із них отримав ушкодження обличчя.

Агентство Телевидения Новости