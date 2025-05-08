Туристи-нелегали з Харківщини потрапили на кордоні у фотопастку

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох нелегальних туристів у Верховинському районі Івано-Франківської області. Порушники спланували складний та небезпечний маршрут Карпатськими перевалами до українсько-румунського кордону, але натрапили на фотопастку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

На перехоплення висунулася група реагування відділу прикордонної служби «Шибени», яка відшукала та затримала чоловіків з наплічниками, що неспішно підіймалися гірським схилом.

Порушниками виявилися 34-річний та 42-річний жителі Харківської області.

«Певний час чоловіки вдавали з себе туристів, але згодом зізналися у намірі незаконно потрапити до Румунії», – розповіли в ДПСУ.

Відносно затриманих складено матеріали адміністративного провадження за ст. 204-1 КУпАП.

Агентство Телевидения Новости