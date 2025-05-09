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Китай підтримав позицію путіна щодо війни проти України

Китай підтримав позицію путіна щодо війни проти України

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку росії, назвав путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України.

Як пише Українська правда, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву лідера Китаю.

У спільній заяві після переговорів лідери Китаю і росії зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований «лише шляхом усунення його першопричин». Це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв’язання повномасштабної війни – зокрема, «загрозу розширення НАТО», «дискримінацію російськомовних», а також утиски російської мови, культури й ЗМІ в Україні.

Сі також заявив, що росія й Китай повинні бути «справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань».

Крім того, Сі та путін пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і «рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування» Китаю й росії. Лідери також засвідчили намір особисто контролювати ключові напрями співпраці та добиватися зростання обсягів торгівлі й інвестицій до 2030 року.

Агентство Телевидения Новости

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