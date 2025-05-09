На фронті загинув командир взводу 92-ї бригади, який вибивав окупантів із Харкова

Головний сержант Микола Костирко загинув у боях з окупантами в Харківській області. Ветеран АТО та командир взводу 92-ї окремої штурмової бригади захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Микола Костирко народився 31 травня 1992 року в селі Баранове. Навчався у Баранівській школі, згодом – у Люботинському училищі залізничного транспорту. Працював помічником машиніста, відвідував зону АТО, що стало вирішальним у виборі військової кар’єри.

Після навчання у Львівському військовому коледжі підписав контракт на службу в 92-й окремій штурмовій бригаді. Попри завершення контракту за кілька днів до 24 лютого 2022 року, добровільно залишився в армії й повернувся до підрозділу.

Від початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Харкова, у перший бій з окупантами вступив поблизу Салтівки. Командував взводом, виконував завдання зі збору розвідданих, коригування вогню, виявлення цілей. За службу був відзначений нагородами, зокрема «Золотим Хрестом» Головнокомандувача ЗСУ та відзнакою Президента України «За оборону України».

Микола Костирко загинув 5 травня 2025 року під час виконання бойового завдання біля Великих Проходів Харківського району. Йому мало виповнитися 33 роки.

Агентство Телевидения Новости