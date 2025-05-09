Два населені пункти Харківської області постраждали від обстрілів протягом доби

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 2 населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілу в селі Великі Проходи Дергачівської громади поранені троє людей, у місті Куп’янськ – двоє. У селі Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик.

Ворог застосовував по Харківщині:

▪️ 2 fpv-дрони.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Харківському і Куп’янському районах пошкоджено автомобілі;

Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.

▪️На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

Агентство Телевидения Новости