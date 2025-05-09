Третя штурмова знищила техніку та піхоту ворога на Харківщині: відео

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищили купу ворожої техніки та живу силу противника. Операцію провели за допомогою ударних дронів на Харківщині.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ продовжує бойові дії на Харківському напрямку. У ході операції знищено броньовану бойову машину піхоти БМП-3, станковий протитанковий гранатомет, дві артилерійські гармати, а також кілька транспортних засобів, які забезпечували російські підрозділи боєприпасами.

Окрім техніки, знищено також ворожу піхоту. Удар завдано силами операторів ударних безпілотників бригади.

Агентство Телевидения Новости