У Харкові в «Фельдман Екопарку» народилися білі тигренята

В Екопарку Харкова тигриця народила двох малюків.

Про це повідомляє пресслужба Екопарку.

«Нещодавно матусею стала наша біла тигриця Альба – вона подарувала двох чарівних малят: хлопчика та дівчинку», – розповіли фахівці Екопарку.

За їх словами, тигренята почувають себе добре, швидко ростуть та вже активно досліджують свій новий дім.

«Це поповнення – справжнє диво, бо білі тигри – надзвичайно рідкісні тварини», – зазначають в Екопарку.

Агентство Телевидения Новости