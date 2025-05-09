Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 75

У Харкові в «Фельдман Екопарку» народилися білі тигренята

У Харкові в «Фельдман Екопарку» народилися білі тигренята

В Екопарку Харкова тигриця народила двох малюків.

Про це повідомляє пресслужба Екопарку.

«Нещодавно матусею стала наша біла тигриця Альба – вона подарувала двох чарівних малят: хлопчика та дівчинку», – розповіли фахівці Екопарку.

За їх словами, тигренята почувають себе добре, швидко ростуть та вже активно досліджують свій новий дім.

«Це поповнення – справжнє диво, бо білі тигри – надзвичайно рідкісні тварини», – зазначають в Екопарку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 