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У Харкові в «Фельдман Екопарку» народилися білі тигренята
В Екопарку Харкова тигриця народила двох малюків.
Про це повідомляє пресслужба Екопарку.
«Нещодавно матусею стала наша біла тигриця Альба – вона подарувала двох чарівних малят: хлопчика та дівчинку», – розповіли фахівці Екопарку.
За їх словами, тигренята почувають себе добре, швидко ростуть та вже активно досліджують свій новий дім.
«Це поповнення – справжнє диво, бо білі тигри – надзвичайно рідкісні тварини», – зазначають в Екопарку.