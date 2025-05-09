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Налаштовував інтернет для окупантів: судитимуть підприємця з Куп’янська

Налаштовував інтернет для окупантів: судитимуть підприємця з Куп’янська

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації Куп’янська збройними силами рф в 2022 році місцевий підприємець, який надавав послуги дротового і бездротового електрозв’язку, став допомагати російським загарбникам.

Маючи у своєму розпорядженні необхідне обладнання, чоловік проводив ремонтні та відновлювальні роботи пошкодженої магістральної оптико-волоконної мережі. Зокрема, колаборант провів інтернет в місця розташування військових рф та представників окупаційної адміністрації в будівлях місцевого суду, поліції, митниці, а також у навчальні заклади.

Підприємець облаштував у своєму офісі місце доступу до мережі інтернет для здійснення дзвінків, за користування яким місцевими мешканцями здійснювалась оплата безпосередньо на місці.

На одній із серверних колаборант ввів у дію спеціальний застосунок для спілкування, який контролювався представниками окупаційної адміністрації та військовими рф.

Після деокупації чоловік переїхав жити до Харкова, намагаючись «загубитись» в обласному центрі. Однак уникнути відповідальності це не допомогло — правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборанта.

За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка судитимуть в Основʼянському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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