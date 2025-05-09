У Салтівському районі Харкова чоловік ображав дружину та погрожував підірвати гранату

Поліцейські притягнули до відповідальності мешканця Салтівського району за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив сварку з 39-річною дружиною, ображав її та погрожував підірвати гранату.

На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 2.

Правоохоронці виявили 41-річного кривдника, який пояснив, що хотів тільки налякати дружину та гранати у нього не має.

Поліцейські прийняли у потерпілої письмову заяву, ознайомили з її правами та вручили відповідні пам’ятки.

Після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо співмешканця був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловіку винесений терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости