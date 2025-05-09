Вбив жінку за золоті прикраси та телефон: харків’янин проведе 15 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 49-річного чоловіка за фактами розбою та умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 29 червня 2017 року в Харкові чоловік, який на той момент уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин.

Так, у вечірній час, перебуваючи на вул. Беркоса, зловмисник побачив 54-річну жінку.

Наздогнавши потерпілу, чоловік вдарив її ножем, який носив при собі, у спину, від чого жінка впала на землю. Потерпіла, намагаючись встати, перевернулась на спину, і в цей час обвинувачений сів на неї зверху, декілька разів ударив в обличчя кулаком, а потім знову завдав ударів ножем у грудну клітину.

Вирвавши з вух потерпілої золоті сережки та забравши її сумку, в якій знаходився мобільний телефон, зловмисник втік з місця події. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Сережки, які зняв з потерпілої, чоловік здав у ломбард.

Правоохоронці викрили вбивцю у вересні 2024 року. На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Холодногірський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости