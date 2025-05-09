Автомобіль для перевезення машини розмінування отримала поліція Харківщини

Вибухотехніки харківського регіону отримали вантажний автомобіль підвищеної прохідності, оснащений системою Мультіліфт і Маніпулятором, яким здійснюється транспортування машини механізованого розмінування GCS-200 та навісного обладнання до місця виконання завдань.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За словами заступника начальника – начальник відділу зведеного загону УВС ГУНП в Харківській області Олександра Лісного, новий автомобіль дозволить оперативно та безпечно перевозити спеціальну техніку для розмінування територій, постраждалих через бойові дії.

Вибухотехнік зазначає, що навіть після проходження машини механізованого розмінування ділянку місцевості не можна вважати остаточно очищеною, оскільки техніка може роздробити вибухонебезпечний предмет, не привівши його в дію, внаслідок чого детонатор може залишитися у ґрунті. Тому по слідах машини розмінування проходять вибухотехніки з металошукачами та перевіряють кожен сигнал приладу.

Поліцейські підкреслюють, що використання сучасних машин механізованого розмінування суттєво полегшує роботу вибухотехніків, пришвидшуючи процес очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости