У разі зриву мирних переговорів Мерц пригрозив росії санкціями

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир’я в Україні та на мирні переговори.

Як пише «Європейська правда», про це він сказав у п’ятницю під час свого першого візиту до Брюсселя, його слова наводить Stern.

Новий канцлер Німеччини закликав росію «нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів».

«Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції», – наголосив він.

У четвер Мерц мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир’я в Україні.

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