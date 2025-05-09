У Харкові чоловік пропонував поліцейським 10 тисяч гривень за ухилення від відповідальності

У квітні в одному із сіл Чугуївського району працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили водія мотоцикла, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили в 52-річного керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Також під час перевірки документів виявилося, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія, тож не мав законних підстав керувати транспортним засобом. Під час складання адміністративних протоколів порушник, аби уникнути відповідальності, запропонував працівникам поліції 10 тисяч гривень.

Поліцейські кілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції, але він продовжував наполягати. Для подальшого документування злочину інспектори викликали слідчо-оперативну групу поліції.

На порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. 8 травня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости