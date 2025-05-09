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На Харківщині бригада екстреної допомоги повернула до життя 74-річну пацієнтку

На Харківщині бригада екстреної допомоги повернула до життя 74-річну пацієнтку

Харківські медики врятували 74-річну жінку після клінічної смерті. Лікарі екстренки повернули пацієнтку до життя під час екстреного виклику.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

1 травня під час обслуговування екстреного виклику, що надійшов о 11:12, бригада екстреної медичної допомоги повернула до життя 74-річну жінку після клінічної смерті.

Реанімацію проводила бригада 303 ЕМД.

Агентство Телевидения Новости

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