Сапери ДСНС розміновують ліси Ізюмщини, засипані «Пелюстками»

У лісах Ізюмського району Харківської області триває розмінування територій, всіяних російськими мінами. Сапери ДСНС знешкоджують «Пелюстки» та інші вибухонебезпечні предмети, що становлять загрозу для мирного населення.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нещодавно піротехнічні підрозділи ДСНС проводили обстеження одного з лісових масивів Ізюмського району. Основною метою було виявлення вибухонебезпечних предметів у лісі, на лісових дорогах і мінералізованих смугах.

У тій місцевості окупанти застосовували хаотичне дистанційне мінування за допомогою ракетних та артилерійських установок, або з використанням спеціальних машин чи пускових установок, такими мінами, як ПФМ-1, ПФМ-1С, більш відомими як «Пелюстки», а також ПОМ-3 «Медальйон».

«Ці типи мін заборонені Оттавською конвенцією через їхню надзвичайну загрозу для цивільного населення. Вони не здатні розрізняти військових і цивільних людей, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Під час своєї роботи сапери виявили кілька мін типу ПФМ-1С, котрі знищувались на місці шляхом контрольованого підриву.

Агентство Телевидения Новости