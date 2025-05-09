До Харкова прибули перші тролейбуси з Брно: де їздитиме чеський транспорт

Харків отримав шість тролейбусів від чеського міста-побратима Брно. Ще 14 одиниць транспорту прибудуть найближчим часом – вони вже готові до експлуатації.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Як розповів заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс, найближчим часом Харків отримає ще 14 таких тролейбусів. За його словами, транспорт повністю готовий до експлуатації, оскільки донедавна курсував чеським містом.

«Ці тролейбуси – з низькою підлогою, тобто відповідають сучасним стандартам. Після низки технічних процедур, зокрема ревізії обладнання та стажування водіїв, транспорт буде готовий виїхати на маршрути. Він вийде на лінії в центрі міста, на Салтівці та в районі Нових Будинків», – розповів Володимир Матяс.

Нагадаємо, раніше Харків уже отримував тролейбуси та трамваї за сприяння міської влади Брно та транспортної Брненської компанії (DPMB). Частина з них вже функціонує в місті.

Агентство Телевидения Новости