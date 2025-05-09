На Харківщині тривають два бої в районі Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 травня. Триває 1171 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті зафіксовано вже 80 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости