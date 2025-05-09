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На Харківщині тривають два бої в районі Вовчанська
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 травня. Триває 1171 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби на фронті зафіксовано вже 80 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають.
На Куп’янському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.