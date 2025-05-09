У понад 400 харківських будинках відновлено газопостачання за місяць

У Харкові газовики за місяць повернули газопостачання понад 400 оселям, які постраждали внаслідок російських ударів по місту.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

На місцях влучань та прилеглих територіях газовики обстежують газову систему на наявність витоків газу, ліквідовують їх, заварюють отвори від уламків та лагодять пошкоджені газопроводи.

Усі роботи з відновлення газу виконуються згідно з технічними нормами та стандартами безпеки.

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Агентство Телевидения Новости