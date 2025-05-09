Прокуратура вимагає від забудовника відновити територію гуртожитку «Гігант» у Харкові

У Харкові прокуратура вимагає перебудувати об’єкт і знести паркан, зведений без дозволів на території пам’ятки архітектури «Гуртожиток «Гігант». Суд уже заборонив будь-яке будівництво на цій ділянці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Київською окружною прокуратурою Харкова направлено до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України, Харківської міської ради, Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департаменту культури і туризму ХОВА до фізичної особи – замовника будівництва про відновлення території пам’ятки шляхом перебудови об’єкта будівництва та знесення самочинно збудованого паркану.

Крім того, ухвалою суду вже задоволено заяву прокуратури про заборону замовнику будівництва та будь-яким іншим особам проводити будівельні роботи на вказаному об’єкті.

«У Харкові по вулиці Григорія Сковороди розташована будівля «Гуртожитку «Гігант», побудована у стилі конструктивізму. Це пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення з охоронним номером №7336-Ха, яка перебуває у власності держави в особі Міністерства освіти і науки України», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у 2019 році фізичною особою придбано земельну ділянку та дві одноповерхові будівлі кафе біля вказаного гуртожитку. У 2021 році власником на підставі повідомлення про початок будівельних робіт розпочато реконструкцію кафе.

Будівельні роботи ведуться без отримання дозволів уповноважених органів охорони культурної спадщини — Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також Департаменту культури і туризму ХОВА, що є порушенням вимог статей 5, 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Законодавством України заборонено проведення в межах території пам’ятки робіт з нового будівництва, а також будівельних робіт на існуючих об’єктах, якщо наслідком їх виконання стане збільшення висотності такого об’єкта. Попри цю заборону, реконструкція кафе здійснюється з надбудовою двох поверхів.

Крім того, будівельний майданчик огороджено самочинно збудованим парканом, що свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки, яка належить Харківській міській територіальній громаді.

З метою захисту пам’ятки прокуратурою направлено відповідний позов до Київського районного суду Харкова. Наразі відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости