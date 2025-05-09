В Україні заблокували YouTube-канали Олексія Арестовича та Паши Потона
YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, Павла Оніщенка та інших підсанкційних осіб. Всі канали не працюють на території України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зокрема, серед заблокованих – також YouTube-канали:
Костянтина Бондаренка;Дмитра Васильця;Анастасії Кашеварової [DailyStorm, This is media].
Нагадаємо, раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.
Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми Указами Президент Володимир Зеленський.