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ДТЕК про новий стандарт напруги 230 В: чи відчують це споживачі

ДТЕК про новий стандарт напруги 230 В: чи відчують це споживачі

З 1 липня в Україні зміниться стандарт напруги: замість 220 В діятиме 230 В. Це черговий етап інтеграції української енергосистеми до європейської.

Про це повідомили в ДТЕК.

1 липня в Україні змінюється стандарт напруги – замість 220 буде 230 В. Це – частина системних змін.

«Уже понад три роки наша енергосистема працює синхронно з європейською і перехід на 230 – це просто наступний крок. В рамках нового стандарту напруги відтепер відхилення можливе на 10% від 207 до 253 В», – пояснили в ДТЕК.

Енергетики пояснили, що хвилюватися через перехід на новий стандарт напруги не варто: сучасна побутова техніка розрахована на 230 В, адже саме такий стандарт уже багато років діє в ЄС. Головне – це стабільність напруги в мережі, і над цим енергетики працюють щодня, попри всі виклики.

Агентство Телевидения Новости

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