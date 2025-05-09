На Харківщині відкриють консультаційні пункти для підтримки бізнесу

У громадах Харківської області з’являться консультаційні пункти для підтримки місцевого бізнесу. Проєкт реалізують за підтримки Уряду Японії, ПРООН і Центру розвитку ініціатив InSource у межах програми, що вже діє в кількох регіонах України.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Консультаційні пункти для підтримки бізнесу – це спеціально облаштовані простори, де підприємці зможуть отримати актуальну інформацію про програми підтримки, консультації з фахівцями та допомогу у розвитку бізнесу.

Консультаційні пункти для підприємців у громадах Харківщини запрацюють за підтримки Уряду Японії, ПРООН та Центру розвитку ініціатив InSource. Сертифікати на комплекти обладнання та меблів для консультаційних пунктів вже отримали представники 38 громад із Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Лозівського та Берестівського районів. Ще п’ять пунктів буде облаштовано в Харкові.

Ініціатива дозволяє розширити мережу установ, які підтримують підприємців, сприяють розвитку бізнесу та допомагають скористатися грантовими можливостями.

Консультаційні пункти вже працюють у Вінницькій, Київській та Тернопільській областях. Тепер до ініціативи долучилася й Харківщина. Щоб надавати якісні послуги підприємцям, фахівці проходять додаткове навчання. Основна мета проєкту – посилити спроможність громад у підтримці місцевого бізнесу.

У межах проєкту «Створення та розвиток консультаційних пунктів для бізнесу у Вінницькій, Київській, Тернопільській та Харківській областях» планується облаштування 133 таких пунктів, що створить мережу для підприємців у регіонах.

Агентство Телевидения Новости