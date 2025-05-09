Прикордонники показали, як нищать російську техніку та окупантів на Харківщині

Підрозділи ДПСУ та бригада «Гарт» завдали ударів по техніці й позиціях росіян на Харківщині. Знищено склади з боєкомплектами, транспорт, камери спостереження, антену зв’язку та електрогенератор.

Про це повідомили в ДПСУ.

Днями пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону за допомогою FPV-дронів знищили на Харківщині склад БК, одну камеру спостереження та уразили три позиції ворога.

Також мінометники та дронарі підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт» завдали ударів по ворожих позиціях та логістичній системі противника на Вовчанському напрямку.

У результаті, знищено два склади з боєкомплектами, два транспортних засоби, антену зв’язку, камеру дальнього відеоспостереження, електрогенератор. Знешкоджено чотирьох окупантів.

Агентство Телевидения Новости