Надзвичайники Харківщини отримали допомогу від Естонії

Естонська асоціація рятувальників передала техніку, обладнання та інше спорядження для психологічних підрозділів ДСНС України у Сумській, Харківській областях та надзвичайників Полтавщини.

Про це повідомляє ДСНС України.

Серед переданої допомоги – мікроавтобуси, комплект технічного обладнання, автономні джерела енергії, прожектори, спеціальні набори для роботи з дітьми в умовах кризи, елементи мобільних пунктів психологічної допомоги та інше.

Голова ДСНС Андрій Даник підкреслив значення цієї підтримки:

«Дякую вам за той титанічний труд, який ви зробили за весь цей час! Дякую за допомогу і неймовірну підтримку».

Він наголосив, що саме ця допомога, зокрема автомобілі, надійшла у надзвичайно важливий момент, і подякував естонському народу за послідовну підтримку з перших днів повномасштабної війни.

Своєю чергою, Пія Каллас висловила солідарність з українцями:

«Ви захищаєте ті цінності, які важливі в Естонії та Європі. І ми теж хочемо бути захищеними. Тож дуже дякую вам та всім українським рятувальникам. Ми дуже пишаємося вами!»

Агентство Телевидения Новости