Річниця наступу окупантів на Вовчанськ: оборонці показали який вигляд має місто
10 травня 2024 року окупанти розпочали наступ на Вовчанськ.
Про це повідомляє пресслужба 34 окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр «Вовкодави».
Окупанти всю ніч обстрілювали місто артилерією, ракетами та авіабомбами, а зранку розпочали штурмові дії.
«Батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе. Це східна околиця Вовчанська. Ми зупинили противника і навіть проводили наступальні дії. Потім було прийнято рішення перекинути нас у саме місто Вовчанськ. І з того моменту ми вже як стали у Вовчанську, так і стоїмо більше ніж 10 місяців. За цей час ми не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони. Далі була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську. Після звільнення заводу ми провели зачистку, і він також перейшов у нашу смугу відповідальності», – розповідає командир батальйону із позивним «Фартовий».
За цей рік місто практично зрівняли з землею. До того складні умови міського бою перетворилися на майже неможливі.
За словами командира, – «противник щодня проводить штурмові дії, безрезультатно намагаючись протиснути нашу оборону».
Лише з початку цього року, за 4 місяці, «Вовкодави» «знешкодили» більше ніж 500 окупантів.
Комбат зазначив, що Вовчанськ став для росіян м’ясорубкою, в яку вони постійно закидають нове «м’ясо», доводячи, що людські життя для них – ніщо.