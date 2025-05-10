Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:58
Просмотров: 41

На Харківщині затримали рецидивіста: пограбував пенсіонерку

На Харківщині затримали рецидивіста: пограбував пенсіонерку

У Балаклійській громаді поліцейські викрили чоловіка у пограбуванні пенсіонерки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік знав, що в будинку проживає самотня 80-річна жінка. Під вигаданим приводом він потрапив до оселі, де, скориставшись неуважністю господарки, відкрито заволодів її грошовими коштами. 

У результаті оперативних заходів працівники ВП № 1 Ізюмського РУП встановили місцеперебування та особу порушника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 42-річний чоловік. 

Поліцейські вилучили у нього викрадене майно та повернули власниці.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 