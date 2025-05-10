На Харківщині затримали рецидивіста: пограбував пенсіонерку

У Балаклійській громаді поліцейські викрили чоловіка у пограбуванні пенсіонерки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік знав, що в будинку проживає самотня 80-річна жінка. Під вигаданим приводом він потрапив до оселі, де, скориставшись неуважністю господарки, відкрито заволодів її грошовими коштами.

У результаті оперативних заходів працівники ВП № 1 Ізюмського РУП встановили місцеперебування та особу порушника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 42-річний чоловік.

Поліцейські вилучили у нього викрадене майно та повернули власниці.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости