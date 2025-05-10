Індія і Пакистан домовилися про повне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню за посередництва Вашингтона.

Таку заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє РБК-Україна.

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню», – написав він.

Трамп привітав обидві країни з домовленістю та тим, що «вони проявили здоровий глузд і великий розум».

Глава МЗС Пакистану Мохаммад Ісхак Дар підтвердив, що країни домовилися про негайне припинення вогню.

«Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю», – написав він в X (Twitter).

Агентство Телевидения Новости