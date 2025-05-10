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Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи з карате

Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи з карате

Українська спортсменка Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи з карате.

Про це повідомляє Чемпіон.

У фінальному поєдинку 24-річна каратистка здолала суперницю з Латвії Беату Гірвіцу в категорії до 61 кг.

Зазначимо, що це перше континентальне золото в кар’єрі Шолохової та перше для України на Євро-2025.

Раніше Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзи, а Валерій Чоботар завоював срібну нагороду.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Агентство Телевидения Новости

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