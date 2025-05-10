Працівники ТЦК у Харкові нанесли чоловіку тілесні ушкодження: триває розслідування
За фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
9 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.
Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі.
За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.