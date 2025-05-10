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Працівники ТЦК у Харкові нанесли чоловіку тілесні ушкодження: триває розслідування

Працівники ТЦК у Харкові нанесли чоловіку тілесні ушкодження: триває розслідування

За фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.

Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі.

За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости

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