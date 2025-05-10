На Харківському напрямку з початку доби ЗСУ відбили одну атаку окупантів, ще одна атака триває

Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм поблизу Вовчанська. Дотепер триває ще одна атака противника в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось три боєзіткнення, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Рідкодуб та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку, яку українські воїни успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки на Торецькому напрямку. Ворог чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

Агентство Телевидения Новости