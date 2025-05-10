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Зеленський заявив Трампу, що Україна готова до прямих переговорів із рф

Зеленський заявив Трампу, що Україна готова до прямих переговорів із рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він підтвердив прихильність України до дипломатичного шляху вирішення конфлікту.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з президентом США. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від росії. Ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати. Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі», – зазначив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

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