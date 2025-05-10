Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського району

Сьогодні, 10 травня, починаючи з 15:30, російські військові завдали серії авіаударів по Купʼянську. У місті пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок влучання одного з КАБів постраждали двоє жителів: 52-річний чоловік та 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, близько 18:50 зс рф вдарили FPV-дроном по селу Благодатівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання поруч з житловим будинком. У 69-річної жінки – гостра реакція на стрес.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости