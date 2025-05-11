На Харківщині 11 травня прогнозують дощ і заморозки на ґрунті

Погода 11 травня у Харківській області буде прохолодною: вночі можливі заморозки на ґрунті, вдень очікується невеликий дощ. Вітер західний, до 12 м/с.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

На Харківщині у неділю прогнозують мінливу хмарність. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +1 до +6 °C, місцями на ґрунті заморозки до -5 °C. Вдень синоптики прогнозують +11…+16 °C.

У Харкові вночі температура триматиметься на рівні +2…+4 °C, вдень очікується +13…+15 °C.

Агентство Телевидения Новости