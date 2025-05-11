Сили оборони відбили атаки біля шести населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 травня. Розпочалася 1173 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. За 10 по 11 травня на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних ударів, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости