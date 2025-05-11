Під Вовчанськом прикордонники вполювали артрозрахунок та техніку окупантів

Прикордонники підрозділу Falcon знищили артилерійську гармату ворога, її обслугу та техніку. Під час операції також було уражено техніку та знешкоджено сімох окупантів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Поблизу Вовчанська аеророзвідка бригади «Гарт» вистежила місце, звідки працює гармата противника. Розвідувально-ударні групи підрозділу Falcon направили за координатами FPV-дрони.

«Ворожі артилеристи помітили наших «пташок», почали тікати. Але це їм не допомогло. Дронарі «Гарту» знищили спочатку окупантів, а потім і саму гармату», – розповіли в ДПСУ.

Також під час роботи було уражено БМП противника, три транспортних засоби, два місця злету БпЛА. Знешкоджено сімох окупантів.

Агентство Телевидения Новости