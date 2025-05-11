У Харкові вантажівка розірвала легковик: троє загиблих

Ввечері 10 травня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетичної зіткнулися автомобілі «Камаз» та Skoda Octavia. Загинули троє чоловіків.

Попередньо, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з вантажною автоцистерною КАМАЗ 4310.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє його пасажирів 50 і 43 років загинули.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости