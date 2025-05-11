Тринадцять авіабомб скинули окупанти на Куп’янський район: поліція показала наслідки

З 10 по 11 травня під ударами перебували Ізюмський, Куп’янський та Богодухівський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Окупанти завдали 13 ударів авіаційними бомбами по Куп’янському району. Пошкоджені десятки приватних та багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі. Поранення дістали 82-річний чоловік та 76-річна жінка.

Також внаслідок влучання баражуючого боєприпасу на базі FPV-дрона зазнали травм дві жінки 68 та 73 років.

10 травня поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 18 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 10 травня поліцейські евакуювали шістьох жителів Куп’янського району.

«Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102», – нагадують в поліції.

Агентство Телевидения Новости